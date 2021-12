Bi Garcia vai distribuir dentaduras em Parintins

O prefeito de Parintins (a 325 quilômetros de Manaus), Bi Garcia, vai distribuir dentaduras para a população. O gestor vai comprar mais de mil próteses por, aproximadamente, R$ 300 mil.

Por meio de licitação, a empresa O. de F. Matos – ME vai fornecer os materiais dentários para a Prefeitura de Parintins. As próteses serão do tipo total inferior ou superior.

O contrato entre a empresa e a prefeitura deverá durar um ano. As dentaduras serão repassadas para a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins.