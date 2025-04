Biblioteca Municipal se consolida como polo cultural com acervo de cerca de 36 mil obras

A Prefeitura de Manaus destaca a importância da Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista — um verdadeiro marco cultural localizado no coração do centro histórico da cidade.





Com mais de 60 anos de trajetória e um acervo de aproximadamente 36 mil obras, a Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista se firma como um dos principais espaços dedicados à promoção da leitura, à pesquisa e à valorização da produção literária regional.

A valorização do espaço ganhou ainda mais destaque nesta quarta-feira, 9 de abril, data em que se celebrou o Dia Nacional da Biblioteca — uma ocasião propícia para reconhecer a relevância de instituições que incentivam o conhecimento e a cultura.

“A Biblioteca João Bosco Pantoja Evangelista é um dos pilares da cultura de Manaus. No Dia Nacional da Biblioteca, destacamos esse espaço que representa o nosso compromisso com a educação, a valorização da literatura e o acesso democrático ao conhecimento”, afirmou o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato.

Legado intelectual

Fundada oficialmente pela Lei nº 971, de 2 de janeiro de 1964, a biblioteca ganhou sede definitiva em 1997. Seu nome é uma homenagem a João Bosco Pantoja Evangelista, professor, poeta, jornalista e um dos maiores intelectuais do Amazonas, que se destacou como fundador do movimento Clube da Madrugada e da União Brasileira de Escritores – Seção Amazonas (UBE/AM). Sua trajetória foi marcada pela defesa da literatura como instrumento de transformação social.

Prédio histórico

A atual sede da biblioteca também guarda importância histórica. Inaugurado em 1908 como sede da Liverpool School of Tropical Medicine – primeira instituição do mundo dedicada ao estudo da medicina tropical –, o imóvel foi transformado, nas décadas de 1970 e 1980, em um dos bares mais frequentados da cidade: a sorveteria e bar Pinguim.

Local de encontros de jovens e estudantes da época, a sorveteria marcou uma geração e permaneceu ativa até a desapropriação do prédio, em 1995. Após reformas, o espaço foi reaberto como biblioteca em 1997. Entre 2019 e 2020, o edifício passou por nova restauração e foi reinaugurado no dia 22 de dezembro de 2020, com reabertura definitiva ao público em julho de 2021.

Estrutura e serviços

Atualmente, a biblioteca oferece serviços como empréstimo de livros, consulta local, espaço infantil, salas para estudo individual e em grupo, acesso gratuito à internet, via Wi-Fi, sala de projeção e cabines com computadores. Também promove eventos como lançamentos de livros, saraus, palestras e oficinas culturais.

Com estrutura moderna, acessibilidade (elevador e piso tátil) e acervo diversificado com obras gerais, literatura infantojuvenil, multimeios e temáticas amazônicas. O espaço é voltado para atender leitores, estudantes, escritores e pesquisadores.

Localizada na rua Monsenhor Coutinho, nº 529, no centro de Manaus, em frente à tradicional praça do Congresso, a Biblioteca Municipal João Bosco Pantoja Evangelista funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O acesso ao espaço é gratuito, mediante cadastro na recepção. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 3215-4615 ou pelo e-mail: [email protected].