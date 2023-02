Bloqueios de ligações de telemarketing superam 3,5 milhões

Os pedidos para bloquear ligações de telemarketing já superam 3,5 milhões em três anos. A plataforma Não me Perturbe registrou 3.541.138 solicitações de bloqueios de telefone para o recebimento de ligações de ofertas indesejadas, entre 2 de janeiro de 2020 e 5 de janeiro de 2023.

Por meio da plataforma, os consumidores podem proibir que serviços de telecomunicações, de instituições financeiras e de correspondentes bancários façam contato para oferecer planos, crédito consignado e cartão de crédito. Já os pedidos feitos a todas as instituições financeiras somaram 2.767.771.

A maioria dos pedidos de bloqueio de telefone partiu de consumidores de cidades da região Sudeste (53,6%), com 1.898.191 solicitações. A região Sul responde por 18,31% do total (648.251), seguida pelo Nordeste (14,58%), com 516.233 pedidos. Centro-Oeste e Norte respondem por 10,02% (354.790) e 3,49% dos pedidos (123.673), respectivamente.

O estado de São Paulo, com 1.050.243 pedidos de bloqueio, lidera as queixas no país, seguido por Minas Gerais (404.799) e Rio de Janeiro (370.206). A ferramenta faz parte de compromisso dos bancos com a Autorregulação e a proteção do consumidor.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), para coibir as ligações telefônicas indesejadas e o assédio comercial, os bancos passaram a reportar à Autorregulação reclamações contra correspondentes que tentaram simular propostas de contratação em nome de consumidores cadastrados na plataforma.

Pelas novas regras, que entraram em vigor em novembro de 2022, os bancos participantes também não vão remunerar os correspondentes em caso de novas operações em nome de consumidores que desbloquearam seu número de telefone no “Não me Perturbe” há menos de 180 dias. » LEIA MAIS

Correio do Povo