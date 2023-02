Boeing 737 é transformado em hotel de luxo com diária de R$ 36 mil

A partir de abril de 2023, o turista que for para Bali, na Indonésia, poderá escolher um Boeing 737 para ficar hospedado. Isso porque o projetista Felix Demin transformou uma aeronave aposentada em hotel de luxo.

A diária custa US$ 7 mil (cerca de R$ 36.309 na cotação atual).

Chamado de Private Jet Villa, o “hotel” está localizado em um penhasco perto da praia de Nyang-Nyang. Ele tem apenas dois quartos e conta com piscina, deck com lareira e heliponto. Uma das asas, com vista para o mar, pode ser usada para a produção de fotos “instagramáveis”.

“Mesmo antes de comprá-lo, pensei que era possível convertê-lo em algum tipo de objeto único e decidi me concentrar na criação de uma vila”, disse Demin à “CNN americana”.

Demin conta que levou dois meses para planejar o negócio. Para levar o 737 até o penhasco, ele teve que desmontar a avião e chegou a consultar a equipe da Boeing para isso. “Afrouxamos 50 mil parafusos”, contou.

Confira as fotos:

g1