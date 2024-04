Bolívar e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), em La Paz, na Bolívia

Bolívar e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), em La Paz, Bolívia, pela 3ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores.





A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta) e pelo Paramount+ (TV fechada e streaming).

O Flamengo inicia a rodada como segundo colocado no Grupo E, somando quatro pontos, enquanto o Bolívar lidera com seis pontos. O Millonarios (COL) está em terceiro lugar, com um ponto, e o Palestino (CHI) ainda não pontuou.

O desafio para o Rubro-Negro será lidar com a altitude de 3.637 metros do estádio Hernando Siles. Para isso, a comissão técnica planejou chegar ao local horas antes do jogo. A delegação chegou a Santa Cruz de La Sierra na terça-feira (23), ao nível do mar.

Prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Uzeda, Orihuela, Jesus Sagredo e José Sagredo; Justiniano, Saucedo e Vaca; Bruno Sávio, Patito Rodríguez e Chico da Costa. Técnico: Flavio Robatto

Flamengo: Rossi, Wesley, Leo Ortiz, David Luiz e Viña; Igor Jesus, Gerson, De la Cruz e Victor Hugo; Luiz Araújo (Lorran) e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

Fonte: Uol