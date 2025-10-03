Bolsa Família de outubro: veja calendário com as datas de pagamento

Foto: Recorte

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm cronograma definido, conforme informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.


O que aconteceu

O pagamento segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular do benefício.

Os depósitos costumam ser liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é adiantado para garantir que todos recebam antes do Natal, finalizando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em outubro

Final 1: 20/10
Final 2: 21/10
Final 3: 22/10
Final 4: 23/10
Final 5: 24/10
Final 6: 27/10
Final 7: 28/10
Final 8: 29/10
Final 9: 30/10
Final 0: 31/10

Fonte: UOL

