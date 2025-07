Bolsa Família terá pagamento unificado em 516 municípios

O calendário de pagamento do Bolsa Família foi unificado em 516 municípios. Os contemplados estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal.





O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informou que são mais de 703,15 mil famílias que podem movimentar os recursos do Bolsa Família a partir desta sexta-feira (18). Os recursos são repassados no primeiro dia de pagamento de julho, sem a necessidade de seguir o escalonamento, conforme o Número de Identificação Social (NIS). A medida visa amenizar as dificuldades enfrentadas pela população por conta de desastres climáticos.

Os beneficiários estão distribuídos em seis estados brasileiros que sofreram impactos em razão de estiagem ou enchentes. Em julho, o repasse do MDS é superior a R$ 470,46 milhões para famílias contempladas pelo Bolsa Família.

Na região Norte do país, as famílias de seis municípios de Roraima -Amajari; Alto Alegre; Boa Vista; Caracaraí; Iracema; e Mucajaí – têm o pagamento unificado. Já no Amazonas, os beneficiários residem em três cidades: Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

A ação é válida por dois meses. Caso a situação de emergência ou estado de calamidade passe desse período, o município pode renovar a solicitação de unificação do calendário por outros dois meses, seguindo o mesmo processo do pedido anterior.