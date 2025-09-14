Bolsonaro chegou e saiu de hospital escoltado por oito viaturas e forte escolta policial

Na primeira vez que deixou prisão domiciliar após condenação, Jair Bolsonaro chegou ao hospital pontualmente às 8h, escoltado por oito viaturas e sob forte escolta policial e só deixou o local às 13h50, quando foi levado de volta para sua casa, em um condomínio no Lago Sul, na capital federal.





Foi a primeira vez que o ex-mandatário deixou a sua residência após a condenação pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Três dias após ser condenado a uma pena de 27 anos por tentativa de golpe e outros quatro crimes, Jair Bolsonaro deixou a prisão domiciliar na manhã deste domingo para realizar exames e procedimentos médicos em um hospital de Brasília.

Como está em prisão domiciliar por suspeita de obstrução de Justiça, desde o início de agosto, Bolsonaro precisou de autorização do ministro Alexandre de Moraes para poder fazer o deslocamento.

Boletim médico

Boletim médico divulgado após a alta do ex-presidente indicou a necessidade de tratamento para “hipertensão arterial, do refluxo gastro-esofágico e medidas preventivas de broncoaspiração”.

Ainda segundo o hospital, Bolsonaro retirou oito lesões na pele durante sua estadia na unidade de saúde na manhã deste domingo.

Também recebeu reposição de ferro por via endovenosa deve seguir nos tratamentos com o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo gastro-esofágico e medidas preventivas de broncoaspiração”, diz o texto assinado pelos médicos Cláudio Birolini, Leandro Echenique, Guilherme Meyer e Allisson Barcelos Borges.