Bolsonaro diz que “o certo é tirar a imprensa de circulação” (vídeo)

Jair Bolsonaro voltou a atacar a liberdade de imprensa no Brasil. O presidente condenou a imprensa tradicional como “fábricas de fake news” e ameaçou: “se alguém extrapolar em alguma coisa, tem a Justiça para recorrer”.

Jair Bolsonaro voltou a atacar a liberdade de imprensa no Brasil. Para ele, o problema das fake news é de simples resolução: basta apenas fechar toda a imprensa tradicional.

Ele ainda ameaçou ação judicial contra diversos veículos: “O certo é tirar de circulação, não vou fazer isso porque eu sou um democrata, Globo, Folha de S. Paulo, Estadão, Antagonista… que são fábricas de fake news. Agora deixa o povo se libertar. Logicamente que se alguém extrapolar em alguma coisa, tem a Justiça para recorrer”, disse.

A fala do presidente consta de um vídeo postado nesta segunda-feira (15) no canal de seu filho Eduardo no Instagram e ocorreu após ele fazer referência a posts de sua página no Facebook retiradas do ar por promover informações falsas.

Assista vídeo feito em uma praia de Santa Catarina, onde, mais uma vez, Bolsonaro fala em Hidroxicloroquina como sendo melhor que a vacina, promove aglomerações sem usar máscaras e onde mais uma vez ataca a imprensa: