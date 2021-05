Bolsonaro inaugura ponte de madeira de 18m x 06m de largura, no Amazonas

Depois de criar uma crise militar ao levar o ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello a um ato político no Rio de Janeiro no último domingo (23), Jair Bolsonaro, fez uma viagem nesta quinta-feira (27) a São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

Bolsonaro foi a São Gabriel da Cachoeira para, oficialmente, inaugurar uma ponte construída pelo Exército no rio igarapé Ya-Mirim.

A pequena ponte de madeira, mede 18 metros de comprimento e apenas 06 de largura.

A ponte fica em uma estrada de terra a 85 quilômetros da área urbana de São Gabriel da Cachoeira. (foto)

De acordo com líderes ianomâmis, as tribos foram informadas de que Bolsonaro iria visitar uma das aldeias na terra indígena, que fica próxima, mas o Palácio do Planalto não confirmou a visita, especialmente depois de protestos.

O presidente constantemente critica o tamanho da área ianomâmi, que tem 96,6 mil km².

Depois de inaugurar a ponte, Bolsonaro não tem nenhuma programação oficial divulgada, mas deve pernoitar em São Gabriel.

Canal de cortes da TV 247 e saiba mais: