Bomba da Segunda Guerra Mundial é encontrada nas águas do rio Pó na Itália

As ondas de calor varrendo a Europa neste verão do hemisfério norte não geraram apenas temperaturas recordes e campos queimados: as águas do rio Pó, na Itália, atingidas pela seca, ficaram tão baixas que revelaram uma bomba da Segunda Guerra Mundial que estava submersa.

Especialistas militares desarmaram e realizaram uma explosão controlada neste domingo da bomba de 450 kgs, que foi descoberta em 25 de julho perto da vila de Borgo Vigilio, no norte, perto da cidade de Mântua.

“A bomba foi encontrada por pescadores na margem do rio Pó, devido à diminuição dos níveis da água causada pela seca”, disse o coronel Marco Nasi.

Não foi fácil lidar com a bomba.

Cerca de 3.000 pessoas morando nas redondezas foram retiradas pela operação, disse o Exército. O espaço aéreo da região foi fechado. A navegação ao longo daquele trecho do rio e o tráfego na linha ferroviária e na estrada estatal foram interrompidos.

“Em um primeiro momento, alguns dos habitantes disseram que não se moveriam, mas nos últimos dias, acho que convencemos todo mundo”, disse o prefeito de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, acrescentando que, se as pessoas se recusassem a se retirar, as operações seriam paralisadas.

Engenheiros de eliminação de bombas retiraram o fusível do dispositivo fabricado pelos EUA, que, segundo o Exército, continha 240 kgs de explosivos.

Depois, o esquadrão de bombas, escoltado pela polícia, transferiu o dispositivo para uma pedreira na cidade de Medole, a cerca de 45 kms de distância, onde ela foi destruída.

A Itália declarou estado de emergência mês passado na região em torno do Pó, que é o rio mais longo do país. Ele representa cerca de um terço da produção agrícola da Itália e está passando pela sua pior seca em 70 anos.

