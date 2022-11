Bombeiros confirmam segunda morte em deslizamento na BR-376, no Paraná

O Corpo de Bombeiros do Paraná confirmou na tarde desta terça-feira (29) ter encontrado o corpo da segunda vítima do acidente na BR-376, em Guaratuba, onde um deslizamento arrastou 15 carros e seis caminhões, na noite de segunda-feira (28).

A primeira morte foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pela manhã. Houve dois deslizamentos na BR-376 – um por volta das 15h30, quando a rodovia ficou interditada, e outro quatro horas depois, com o trânsito liberado em meia pista. Foi neste momento em que os veículos foram levados pela enxurrada. Leia mais abaixo.

De acordo com as autoridades que atuam nas buscas no local, por causa da chuva intensa, o resgate se torna ainda mais difícil, e o número de mortos e desaparecidos ainda é incerto.

Os deslizamentos na BR-376

O problema na pista começou às 15h30, quando houve um primeiro deslizamento. O trecho, no entanto, foi parcialmente interditado pela concessionária Arteris, e o fluxo seguiu em uma faixa, o que causou lentidão no trânsito, com uma fila de carros.

Cerca de quatro horas depois, um talude cedeu em cerca de 200 metros de pista e arrastou ao menos 15 veículos, entre carros e caminhões, que estavam na pista. A chuva era intensa no local no momento do incidente.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) não há pluviômetro monitorado pelo órgão ou pela Agência Nacional de Águas (ANA) na pista, mas o equipamento mais próximo, pouco abaixo do local do deslizamento, administrado pela ANA, apontava volume acumulado de 247 milímetros de chuva apenas na segunda-feira (28).

No acumulado das últimas 72 horas, foram 355 milímetros. O Cemaden afirmou que há um alerta de risco para a região desde o domingo (27).

