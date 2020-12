Bombeiros fazem buscas por bebê jogado em igarapé de Manaus

Manaus – Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas na tarde de terça-feira (15), por volta das 15h, para realizarem buscas por uma bebê de dois meses que teria supostamente sido jogada em um igarapé entre as comunidades Aliança com Deus e Raio do Sol, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais civis que atuaram na ocorrência, o padrasto da criança foi preso por tráfico de drogas e a companheira dele teria comparecido até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para informar que ele havia jogado a filha dela em um igarapé. O suspeito ao ser indagado pelos policiais confessou o fato e disse onde jogou a criança.

Os policiais civis imediatamente foram ao local e acionaram os bombeiros. Três viaturas do CBM-AM foram deslocadas e após as buscas nada foi encontrado.

“Ainda estamos recolhendo informações e tentando localizar pessoas da família que possam dar mais detalhes. Não há nem a confirmação que esse bebê realmente tenha sido jogado em um igarapé. As diligências só estão iniciando e ainda não há muito a dizer”, disse um policial civil.

O tenente Silas Barbosa do CBM-AM disse que caso a equipe seja acionada pela Polícia Civil, as buscas devem ser retomadas às 8h de quarta-feira (16). O caso segue em diligências.

