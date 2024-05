Bombeiros Mirins recebem treinamento especial sobre combate à exploração sexual infantil

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) promoveu, na manhã desta sexta-feira (24/05), programação referente à Campanha Maio Laranja, que tem como objetivo levar informações para impedir a exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento foi destinado aos alunos das turmas do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), em Manaus.





A solenidade aconteceu no Comando Geral do CBMAM, na avenida Codajás, bairro Petrópolis, zona sul da capital. Durante o evento, o Chefe do Estado Maior Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alan Barreiros, destacou a importância da conscientização das crianças quanto ao contexto da campanha.

“Esse trabalho de conscientizar as crianças é de extrema importância para que elas consigam detectar possíveis situações de abuso sexual, compreendendo que podem ter confiança para comunicar esse tipo de situação”, disse coronel Alan Barreiros.

Durante a programação aconteceram dinâmicas como histórias contadas por fantoches, caça ao tesouro e outras atividades relacionadas diretamente à campanha Maio Laranja.

Bombeiro Mirim

O Programa Bombeiro Mirim abriu, neste ano, 730 vagas para crianças com idades entre 9 e 12 anos para participar das turmas na capital e interior. Por meio de aulas teóricas e práticas, os alunos aprendem sobre noções básicas de atendimentos de primeiros socorros, salvamento terrestre e aquático, combate a incêndio, entre outras modalidades.