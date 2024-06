Bombeiros resgatam homem com deficiência mental de esgoto em Manaus

MANAUS | Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), foram acionados na madrugada desta terça-feira, (18), para a avenida Manaus, bairro Japiim, zona Sul de Manaus para resgatar um homem com deficiência mental que se escondeu em um esgoto.





O mesmo teria entrado no local após um morador brigar com o mesmo pois tinha mexido em algo na parte externa da casa. Por ser repreendido, o homem de aproximadamente 50 anos, se escondeu no buraco.

Aproximadamente dez militares participaram da negociação até a saída do homem do local.

Por Correio da Amazônia