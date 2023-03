Bôsco Saraiva não é unanimidade parlamentar para a superintendência da Suframa

Pode ser que tenha entrado ‘água no chopp do ex-deputado federal pelo Solidariedade, Bôsco Saraiva, na sua indicação para a superintendência da Suframa, ocorrida ontem (01), em evento na Câmara Federal.

A informação partiu de interlocutores palacianos, que hoje (02), participaram do evento do lançamento do Novo Bolsa Família, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula. Ou seja, a indicação foi mais para colocar mais lenha na fornalha em chamas.

Indicação

Pegos de surpresa, deputados e senadores silenciaram-se diante da indicação de Bôsco Saraiva para a Suframa, feita pelo senador Omar Aziz (PSD), no final do evento que o reconduziu à liderança da Coordenação de Bancada do Amazonas.

Na ocasião, foi feita uma consulta aos parlamentares: “alguém aí tem outro nome?”.

Diante do silêncio e da surpresa, ficou o ex-deputado Bôsco Saraiva, como único postulante ao cargo, naquele momento.

Ocorrer que, instantaneamente a notícia ecoou no Palácio do Planalto, onde também estava acontecendo um evento das Centrais Sindicais da América Latina e, onde também, tinham sindicalistas do Amazonas, que não gostaram nada da notícia.

Deputados

Os parlamentares amazonenses, como Sidney Leite (PSD), o senador Plínio Valério (PSDB), preferiram não se manifestar. Outros que também não manifestaram uma posição clara, segundo o portal de direito, Agência Norte, foram os patriotas Capitão Alberto Neto (PL) e Fausto Jr (União).