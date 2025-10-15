Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio Nilton Santos

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida na CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta).
Prováveis Escalações
Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)
Leo Linck, Mateo Ponte, Gabriel Silva, Alexander Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho (Artur) e Arthur Cabral.
Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro.