Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), no Estádio Nilton Santos

Por
Redação 5
-
Reprodução: Alamy Stock Photo

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida na CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta).


Prováveis Escalações

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)
Leo Linck, Mateo Ponte, Gabriel Silva, Alexander Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho (Artur) e Arthur Cabral.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Artigo anteriorOssada humana é encontrada no ramal do Chifre Furado na BR-174
Próximo artigoMinistério Público recomenda que Prefeitura de Ipixuna regularize Portal da Transparência

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui