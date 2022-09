Braga inicia retirada financeira da campanha, avaliam apoiadores e comitês opositores

Eduardo Braga está perto de puxar o ‘freio de mão’ da sua campanha ao governo do Amazonas, avaliam militância, apoiadores e oposição. O fato é visto por alguns como preocupante e, outros, com fogos de artifício.

O fato teria acontecido logo após a vinda de Lula ao Amazonas (31/agosto), onde o candidato à presidência da República, em comício, teria citado o nome do emedebista somente para atender a composição fechada pela direção nacional da legenda.

Da mesma forma que Lula citou o nome de Eduardo Braga (MDB), também falou no mesmo tom sobre as candidaturas ao senado de Omar Aziz e de Marcelo Ramos à Câmara Federal, ambos do (PSD).

Sem o resultado esperado, Braga teria encolhido a sua contribuição financeira à campanha e deixado lideranças, candidatos e apoiadores em suspense e preocupados com o rumo que será dado a eles a partir de agora. ‘A assessoria do candidato não confirmou. Disse que está tudo normal e não entrou em detalhes’.

Deslize da Vice

Mas, entre os fatos que mais tem pesado na decisão de retirar apoio financeiro da campanha e quase jogar a toalha, seria o deslize cometido pela sua vice, Anne Moura (PT).

Anne subiu no palanque e, de peito inchado, soltou que ‘era enfermeira de carteirinha’. Da mesma forma, disse no debate entre vice-governadores no SBT (02/09), que tinha se formado e exercido a profissão. De imediato, a oposição desmentiu a qualificação acadêmica da vice de Braga.

A vice de Eduardo Braga tem o ensino médio, nunca foi enfermeira e muito menos trabalhou na área, foi dito no debate. Os desencontros tem fortalecido a tese de parte da militância petista, que queria João Pedro como Vice, não a Anne Moura, escolhida por um arranjo da direção nacional do PT.

Comemorando

Quem está comemorando o ‘recuo’ de Eduardo Braga, são os comitês de campanha de Amazonino Mendes e de Wilson Lima. A verdade é que ele não cresceu nas intenções de votos como imaginava. “É menos um pra tumultuar a campanha”, teria dito integrantes do comitê do primeiro citado acima.