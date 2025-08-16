Braga reforça compromisso com prefeitos e população de nove municípios do Alto Solimões

Senador ouviu demandas, apresentou soluções em saúde, educação e infraestrutura e confirmou mais de R$ 350 milhões em emendas para o “G9”





Hoje, o povo do Alto Solimões alimentou sua esperança num futuro melhor. Nesta sexta-feira (15/8), o senador Eduardo Braga (MDB) visitou a região e participou do 3º Encontro dos Municípios do Alto Solimões – G9 e do 7º Fórum dos Dirigentes Municipais de Educação (Fordime/AS). Os eventos trataram sobre investimentos e políticas públicas para Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins.

No município de Atalaia, os encontros reuniram durante três dias autoridades, lideranças e delegações das nove cidades. A programação incluiu oficinas temáticas com mediadores especialistas, construção de propostas coletivas ao desenvolvimento regional e ações concretas à realidade local de maioria indígena.

Ao lado dos prefeitos do “G9”, o senador Eduardo Braga reforçou seu compromisso com a população e confirmou mais de R$ 350 milhões em emendas parlamentares para todos os nove municípios da região.

“Com certeza é uma reafirmação do meu compromisso, que é eterno com o Alto Solimões. Já fizemos muito, estamos fazendo muito e vamos fazer muito mais. Isso mostra o meu carinho, o meu amor e a minha gratidão ao povo do Alto Solimões. Vamos continuar nos dedicando a fazer com que a vida no Alto Solimões, das comunidades indígenas, e do povo em geral, melhore”, disse Eduardo Braga.

Portos e dragagens

Durante sua participação no 3º Encontro do G9, o senador Eduardo Braga também anunciou obras e serviços importantes para diminuir os impactos da seca do Rio Solimões, que nos últimos anos registrou recordes de vazante e levou a população a sofrer com isolamento, desabastecimento, falta de água e prejuízos econômicos.

Dois serviços de dragagem já estão programados para serem executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no próximo mês de setembro, em dois trechos do Rio Solimões: um entre Benjamin Constant e Tabatinga e outro entre Benjamin Constant e São Paulo de Olivença. O custo, aproximado, é de R$ 188 milhões.

Sobre as estações portuárias, estão programadas obras nos portos de Benjamin Constant, Fonte Boa e Tabatinga, incluindo ações como contenção de erosão, ampliação e recuperação de rampa e cais flutuante.

Já nos municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Jutaí, São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá os projetos para construir e/ou modernizar os portos estão em fase de elaboração.

Cartas de intenções

Os dois encontros “3º G9” e “7º Fordime” resultaram em duas cartas de intenções fruto das discussões e divididas em sete eixos temáticos: Educação, Saúde, Esporte, Cultura e Turismo, Segurança, Meio Ambiente e Saneamento Básico e Setor Primário.

No Fórum dos Dirigentes de Educação participaram professores, técnicos em educação, gestores de escolas, assessores e secretários municipais.

Entre os prefeitos estavam Denis Linder (Atalaia do Norte), Nazaré Rocha (Amaturá), Semeide Bermeguy (Benjamin Constant), Dr. Lázaro (Fonte Boa), Mercedes Mendes (Jutaí), Walder Cecéu (Santo Antônio do Içá), Gibe Martins (São Paulo de Olivença), Plinio Cruz (Tabatinga) e Francisco Sales (Tonantins).

“Discutimos aqui políticas públicas para melhorar os nossos municípios, discutindo várias pautas nas áreas da educação, da saúde, segurança pública, social, infraestrutura. Acredito que é importante a união dos prefeitos do Alto Solimões para fortalecer essa ferramenta, esse instrumento que vai servir para levar as nossas demandas, as nossas necessidades, e, assim, conseguir investimentos. O senador Eduardo Braga tem sido nosso parceiro há muitas décadas, desde governador e agora, senador, tem olhado com muito carinho, destinado emendas e ajudado a melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, reforçou o prefeito de Atalaia do Norte, Denis Linder.