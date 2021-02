Bragantino e Flamengo têm encontro marcado neste domingo (07)

Bragantino e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedi, em partida com alta expectativa. Se vencer, a equipe rubro-negra, em segundo lugar com 64 pontos, ultrapassa o Internacional e assume a liderança provisória. Com 66 pontos, os colorados só entram em campo na quarta, em Porto Alegre, contra o Sport.

Em boa fase embalada por Claudinho, a equipe paulista está em nono lugar da tabela com 47 pontos, de olho em um lugar na próxima Libertadores, ainda mais com a possibilidade do aumento do número de vagas – G-8.

Como mandante deste duelo, o Bragantino recebeu o Flamengo em quatro oportunidades pelo Brasileiro. O time carioca venceu duas vezes, perdeu uma e empatou uma.

Transmissão: SporTV e Premiere, com narração de Gustavo Villani e comentários de Ledio Carmona e Júnior.

Escalações Prováveis

Bragantino – técnico Maurício Barbieri

Escalação provável: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ramires, Artur, Claudinho, Helinho e Ytalo.

Flamengo – técnico Rogério Ceni

Escalação provável: Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gomes (Pepê), Gerson , Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

ge/G1