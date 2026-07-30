Brasil abre 145 mil vagas com carteira assinada em junho, aponta Caged

O Brasil criou 145.161 empregos formais em junho, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Apesar do resultado positivo, foi o pior desempenho para o mês desde 2020, quando a pandemia provocou o fechamento de 53.381 vagas.

Para o ministro Luiz Marinho, o resultado reflete impactos de fatores externos, como as guerras entre Rússia e Ucrânia e no Irã, além da política tarifária dos Estados Unidos.





No primeiro semestre de 2026, o país abriu 921.645 vagas com carteira assinada, número inferior ao registrado nos anos anteriores: 1,22 milhão em 2025 e 1,30 milhão em 2024.

Segundo o novo Caged, o saldo de junho veio de 2.220.131 admissões e 2.074.970 desligamentos. Todos os setores tiveram saldo positivo: Serviços (+74.514 vagas), Agropecuária (+22.898), Comércio (+19.177), Indústria (+14.438) e Construção Civil (+14.136).

Entre os grupos populacionais, as mulheres tiveram saldo de 72.592 vagas e os homens, 72.569. São Paulo liderou a geração de empregos (+34.981), seguido por Minas Gerais (+20.805) e Rio de Janeiro (+16.856).

O salário médio real de admissão em junho foi de R$ 2.507,07.