Brasil bate recorde de exportações para o Canadá em meio a incertezas com os EUA

A indefinição sobre a aplicação de tarifas aos produtos brasileiros nos Estados Unidos tem levado o país a buscar mercados alternativos — e o Canadá desponta como um dos principais destinos. No primeiro semestre de 2025, o Brasil bateu recorde de exportações para o país norte-americano, com um crescimento de 25% em relação ao mesmo período de 2024.





Os dados são do relatório Quick Trade Facts, elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC). O estudo aponta que, apesar da valorização do real frente ao dólar americano, o câmbio ainda favorece os produtos brasileiros, que se tornaram mais acessíveis para os consumidores canadenses.

“A ameaça de tarifas nos EUA, somada à taxa de câmbio, contribuiu para o aumento das exportações brasileiras ao Canadá”, afirma Hilton Nascimento, presidente da CCBC.

A corrente de comércio entre os dois países cresceu 16% no semestre. As importações brasileiras caíram de US$ 1,4 bilhão para US$ 1,37 bilhão, enquanto as exportações aumentaram, resultando em um saldo comercial positivo para o Brasil.

Ouro lidera a pauta exportadora

O principal item da pauta de exportações brasileiras ao Canadá foi o ouro em estado bruto, conhecido como bulhão dourado. O produto movimentou US$ 1,35 bilhão no semestre, frente aos US$ 765 milhões registrados no mesmo período de 2024.

Outro destaque foi o café, tradicionalmente exportado em grandes volumes para os Estados Unidos, que também ganhou espaço no mercado canadense. As exportações do produto para o Canadá cresceram 45% nos primeiros seis meses do ano.

Veja dados completos:

PRODUTOS JAN-JUNHO 2025 – VALOR (US$) VARIAÇÃO JAN-JUNHO 2025/2024 Bulhão dourado (bullion doré), em formas brutas, para uso não monetário 1.352.277,42 77% Alumina calcinada 883.156,64 37% Outros açúcares de cana 218.237,02 -16% Café não torrado, não descafeinado, em grão 139.684,85 45% Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça 107.012,39 Não registrou valores em 2024 Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios 62.971.362 -75% Bauxita não calcinada (minério de alumínio) 34.197.250 -14% Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, de seção transversal retangular, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono 32.220.252 -63% Sulfetos de minérios de cobre e seus concentrados 27.295.278 29668680% Outros minérios de cobre e seus concentrados 25.802.133 -52% Outros niveladores 24.428.734 -16% Café solúvel, mesmo descafeinado 23.882.175 61% Minérios de níquel e seus concentrados 22.558.660 30% Coque de petróleo calcinado 17.275.902 – 8% Outras carnes de suíno congeladas 15.627.731 14% Querosenes de aviação 15.565.429 -7% Outros produtos de origem animal, impróprios para a alimentação humana 13.407.513 5% Outras carregadoras e pás carregadoras de carregamento frontal 12.956.229 -45% Asas não desossadas de galinha, comestíveis, congelados 11.537.015 Não registrou valores em 2024

Fonte: InfoMoney