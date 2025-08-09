Brasil bate recorde de exportações para o Canadá em meio a incertezas com os EUA

A indefinição sobre a aplicação de tarifas aos produtos brasileiros nos Estados Unidos tem levado o país a buscar mercados alternativos — e o Canadá desponta como um dos principais destinos. No primeiro semestre de 2025, o Brasil bateu recorde de exportações para o país norte-americano, com um crescimento de 25% em relação ao mesmo período de 2024.
Os dados são do relatório Quick Trade Facts, elaborado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC). O estudo aponta que, apesar da valorização do real frente ao dólar americano, o câmbio ainda favorece os produtos brasileiros, que se tornaram mais acessíveis para os consumidores canadenses.
“A ameaça de tarifas nos EUA, somada à taxa de câmbio, contribuiu para o aumento das exportações brasileiras ao Canadá”, afirma Hilton Nascimento, presidente da CCBC.
A corrente de comércio entre os dois países cresceu 16% no semestre. As importações brasileiras caíram de US$ 1,4 bilhão para US$ 1,37 bilhão, enquanto as exportações aumentaram, resultando em um saldo comercial positivo para o Brasil.
Ouro lidera a pauta exportadora
O principal item da pauta de exportações brasileiras ao Canadá foi o ouro em estado bruto, conhecido como bulhão dourado. O produto movimentou US$ 1,35 bilhão no semestre, frente aos US$ 765 milhões registrados no mesmo período de 2024.
Outro destaque foi o café, tradicionalmente exportado em grandes volumes para os Estados Unidos, que também ganhou espaço no mercado canadense. As exportações do produto para o Canadá cresceram 45% nos primeiros seis meses do ano.
Veja dados completos:
|PRODUTOS
|JAN-JUNHO 2025 – VALOR (US$)
|VARIAÇÃO JAN-JUNHO 2025/2024
|Bulhão dourado (bullion doré), em formas brutas, para uso não monetário
|1.352.277,42
|77%
|Alumina calcinada
|883.156,64
|37%
|Outros açúcares de cana
|218.237,02
|-16%
|Café não torrado, não descafeinado, em grão
|139.684,85
|45%
|Ouro em barras, fios e perfis de seção maciça
|107.012,39
|Não registrou valores em 2024
|Outros aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios
|62.971.362
|-75%
|Bauxita não calcinada (minério de alumínio)
|34.197.250
|-14%
|Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, de seção transversal retangular, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono
|32.220.252
|-63%
|Sulfetos de minérios de cobre e seus concentrados
|27.295.278
|29668680%
|Outros minérios de cobre e seus concentrados
|25.802.133
|-52%
|Outros niveladores
|24.428.734
|-16%
|Café solúvel, mesmo descafeinado
|23.882.175
|61%
|Minérios de níquel e seus concentrados
|22.558.660
|30%
|Coque de petróleo calcinado
|17.275.902
|– 8%
|Outras carnes de suíno congeladas
|15.627.731
|14%
|Querosenes de aviação
|15.565.429
|-7%
|Outros produtos de origem animal, impróprios para a alimentação humana
|13.407.513
|5%
|Outras carregadoras e pás carregadoras de carregamento frontal
|12.956.229
|-45%
|Asas não desossadas de galinha, comestíveis, congelados
|11.537.015
|Não registrou valores em 2024
Fonte: InfoMoney