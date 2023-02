Brasil começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 na segunda-feira (27)

Pela primeira vez desde o início da vacinação contra a Covid, que começou em janeiro de 2021, o Brasil irá imunizar a população com uma vacina bivalente – ou seja, que imuniza contra mais de uma variante do vírus. Esta nova etapa da imunização começará já na próxima segunda-feira (27) em todo o país.

A vacina bivalente protege mais porque também ataca as subvariantes da ômicron, que apareceram no país no primeiro semestre de 2022 e são as que mais têm infectado a população desde então, pelo alto nível de transmissibilidade.

O primeiro grupo que receberá a vacina bivalente será o de pessoas nos grupos de risco, que têm maior probabilidade de desenvolver formas graves da doença – entre eles, pacientes com baixa imunidade, pessoas idosas (acima de 70 anos), grávidas e puérperas, pessoas com deficiência, pessoas que vivem em asilos ou detentos, e profissionais de saúde. Além destes, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos também estão entre os pacientes preferenciais.

Apesar dos integrantes deste grupo terem preferência, só poderá receber a vacina bivalente quem tomou pelo menos duas doses das vacinas anteriores. E no Brasil, 19 milhões de pessoas ainda não fizeram isso. Estes deverão atualizar o seu esquema vacinal antes de se imunizar com a nova vacina.

Inicialmente, 52 milhões de pessoas poderão procurar os postos de vacinação a partir da segunda-feira. Anna Carolina Rocha, uma dessas pessoas, tem uma doença rara – epidermólise bolhosa – e está ansiosa para se vacinar.

“Vou verificar qual o posto mais próximo que tem a vacina para eu poder me vacinar e já estar bem cuidada”, disse.

O Ministério da Saúde afirma que a partir do mês de março o calendário de vacinação será aberto para outros grupos de pacientes.

