Brasil conquista ouro na Copa do Mundo de ginástica rítmica

A seleção brasileira de ginástica rítmica escreveu um novo capítulo na modalidade neste sábado (19). Em Milão, a equipe garantiu a primeira medalha de ouro do país no conjunto geral em uma etapa da Copa do Mundo, superando Japão e China em uma disputa marcada por apresentações de alto nível.





Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pírcio brilharam na série mista (três bolas e dois arcos), ao som do clássico “Evidências”. As brasileiras somaram 26.900 pontos na apresentação decisiva, resultado que, combinado aos 25.950 obtidos na última sexta-feira, assegurou o topo do pódio com um total de 52.850. O Japão ficou com a prata (50.500), enquanto a China completou o pódio com o bronze (50.200).

“Conquistamos a nossa primeira medalha de ouro no conjunto geral em uma etapa da Copa. Já havíamos conseguido bronze e prata, e agora subimos mais este degrau. Estamos felizes e sabemos que neste domingo poderá ser ainda melhor”, afirmou a treinadora Camila Ferezin, destacando a importância do resultado antes do Campeonato Mundial, que será disputado no Brasil.

O desempenho em Milão confirma o bom momento da seleção. Em maio, o Brasil já havia sido campeão do conjunto geral na World Challenge Cup de Portimão, em Portugal.

No individual, Bárbara Domingos também mostrou consistência. A ginasta curitibana terminou em nona no geral e se classificou para as finais da fita, do arco e da bola.

Neste domingo (20), o Brasil volta à quadra para as finais das séries de cinco fitas e mista, com chances de ampliar a coleção de medalhas na Itália.

