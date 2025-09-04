Brasil encara o Chile no Maracanã pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Chile, em duelo válido pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV.
Já classificado para o Mundial, o Brasil busca melhorar sua campanha nas Eliminatórias e garantir a segunda colocação na tabela. A liderança está fora de alcance: a Argentina lidera com dez pontos de vantagem restando apenas duas partidas.
Do outro lado, o Chile vive uma profunda crise. Sob o comando do técnico interino Nicolás Córdova, que assumiu após a demissão de Ricardo Gareca, “La Roja” já não tem chances de classificação e ocupa a última colocação na tabela. Esta será a terceira ausência consecutiva da seleção chilena em Copas do Mundo.
Prováveis escalações:
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.
Chile (Técnico: Nicolás Córdova)
Vigouroux; Díaz, Maripán e Román; Hormazábal, Pizarro, Echeverría e Suazo; Assad, Lucas Cepeda e Aravena.
Fonte: L!