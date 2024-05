Brasil: Enchente no Sul e seca no Norte evidenciam eventos climáticos extremos

A crescente frequência de eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, enchentes, secas e ondas de calor, tem se tornado uma realidade cada vez mais comum em todo o mundo, destacando a urgência da preparação para lidar com as consequências das mudanças climáticas. No Brasil, o estado do Rio Grande do Sul enfrenta danos significativos devido às fortes chuvas desde abril, enquanto o Amazonas se prepara para uma seca que pode acarretar prejuízos bilionários para a indústria e o comércio.





As chuvas no Rio Grande do Sul já são consideradas o pior evento climático registrado na história do estado, com um saldo trágico de mais de 100 mortes e cerca de 330 mil desabrigados, causando também devastação econômica. Autoridades alertam que a reconstrução pode levar meses ou até anos, sugerindo a necessidade urgente de um plano de reconstrução semelhante ao “Plano Marshall”.

Ambientalistas e cientistas há muito alertam para a intensificação e frequência dos eventos climáticos extremos, e dados oficiais mostram que o Brasil tem enfrentado recordes de desastres naturais ano após ano. Em 2023, foram registrados 1.161 eventos, com destaque para desastres hidrológicos e geológicos.

Na região amazônica, a seca de 2023 foi uma das piores já documentadas, afetando a navegação dos rios e impactando a vida das comunidades locais. Projetos estão sendo propostos para garantir a navegabilidade durante a estação seca em 2024, incluindo a implementação de medidas no rio Amazonas.

No cenário político, o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista apresentou projetos de lei para fortalecer a resposta do Estado brasileiro à crise climática, visando prevenir novas tragédias e promover a adaptação climática da sociedade e dos municípios. Essas propostas foram entregues aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Confira alguns dos projetos de adaptação ambiental propostos:

• Lei do Pantanal (PL 9950/2018)

• Água Potável como Direito e Garantia Fundamental (PEC 06/2021)

• Reconhecimento do Cerrado e Caatinga como Patrimônio Nacional (PEC 504/2010)

• Duplicação dos Prazos na Lei de Crimes Ambientais (PL 1457/2024)

• Dia de Combate ao Racismo Ambiental e Climático (PL 2658/2023)

• Manejo Integrado do Fogo (PL 1818/2023)

• Integração dos Cadastros Ambiental e Rural (PL 1865/2022)

• Exploração Sustentável do Bioma Pantanal

Fonte: R7