Brasil ‘patina no seco’ enquanto mais de 40 países vacinam contra o Covid-19

Enquanto o Brasil, sob o comando do Jair Bolsonaro, patina no planejamento e efetivação da imunização da população, mais de 40 países já começaram a imunizar contra a Covid-19.

O primeiro a iniciar a vacinação foi o Reino Unido, utilizando a produção da Pfizer/BioNTech, seguido de Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, Israel e os 27 países da União Europeia.

De acordo com reportagem do G1, o número de vacinados está próximo de 11 milhões, sendo que a China já administrou mais de 4,5 milhões de doses, seguida pelos EUA, com 3,4 milhões.

A vacina Sputnik V, do Instituto Gamaleya da Rússia, já vacinou mais de 200 mil pessoas. A China usa doses das candidatas da Sinovac e Sinopharm (as duas são fabricadas no país).

Veja a lista de países que já começaram a vacinar a população:

Alemanha

Áustria

Bélgica

Bulgária

Chipre

Croácia

Dinamarca

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Finlândia

França

Grécia

Hungria

Irlanda

Itália

Letônia

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Polônia

Portugal

República Checa

Romênia

Suécia