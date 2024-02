Brasil registra aumento de casos de Covid-19 e mortes decorrentes da doença

O Brasil enfrenta um aumento nos casos de Covid-19, com um salto de aproximadamente 33 mil para 45.177 novos casos e um aumento nas mortes de 164 para 198, durante a semana de 11 a 17 de fevereiro. Fatores como a propagação de variantes do vírus, a fadiga nas medidas preventivas e a cobertura vacinal incompleta são apontados como possíveis impulsionadores desse cenário.





De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Sudeste lidera em casos acumulados, registrando 15.327.268, seguido pelo Sul (8.157.451) e Nordeste (7.536.042). O infectologista Manoel Palácios destaca a influência das variantes e a diminuição do cumprimento das medidas preventivas, como o uso de máscaras e o distanciamento social, como contribuintes para esse aumento.

Palácios também menciona a cobertura vacinal incompleta e a importância de acelerar a vacinação para fortalecer a imunidade, especialmente entre os mais vulneráveis. Ele ressalta a necessidade de campanhas informativas para combater a fadiga nas medidas preventivas.

Uma entrevistada, Stephany Souza, compartilha sua experiência ao contrair Covid-19 três vezes, destacando a diferença significativa quando foi vacinada, ficando assintomática.

A matéria reforça a importância do isolamento, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, com a possibilidade de encerramento após o quinto dia em caso de teste negativo e ausência de sintomas respiratórios.

Fonte: Brasil 61