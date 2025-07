Brasil registra um acidente de trabalho a cada 3 horas e 32 mil mortes em 12 anos

País soma mais de 8,8 milhões de ocorrências e 32 mil mortes em 12 anos; prevenção ganha destaque em 27/7 e empresas, como a IBL Logística, atuam na conscientização de colaboradores





No mês marcado pelo Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho (27 de julho), estatísticas mostram um cenário preocupante: a cada três horas e 38 minutos, uma pessoa morre vítima de acidente de trabalho no Brasil, de acordo com dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho (Smart¹), plataforma que há mais de uma década contribui com informações essenciais para órgãos governamentais, organizações da sociedade civil, comunidade científica e a população em geral.

Todos os dias, quase 68 comunicações de acidente de trabalho (CATs) são registradas por hora. Entre 2012 e 2024, foram contabilizados mais de 8,8 milhões de acidentes de trabalho e cerca de 32 mil mortes com carteira assinada, segundo os registros da plataforma.

Em 2024, o país registrou 742.214 acidentes de trabalho. Desses, 74,3% foram classificados como acidentes típicos, 24,6% ocorreram no trajeto casa-trabalho, e 1% correspondeu a doenças ocupacionais. A maioria dos casos (61,07%) resultou em afastamentos de até 15 dias.

Caos registrados

O estado de São Paulo lidera os registros. Desde 2007, foram mais de 309 mil acidentes de trabalho, com 20.617 casos registrados somente no último ano.

Setores com maior ocorrência – Os dados apontam que, entre os 20 setores com mais notificações, estão as atividades de atendimento hospitalar, com 43 mil casos; o comércio varejista de mercadorias, incluindo hipermercados e supermercados, com 17 mil, seguido de transporte rodoviário de cargas, com mais de 14 mil registros.

No setor logístico, entre os profissionais mais afetados estão motoristas de caminhão, com 74 mil afastamentos; ajudantes de motorista, com 28 mil; e operadores de empilhadeira, com 10 mil. As partes do corpo mais atingidas em acidentes são braços, mãos, pernas e pés.

Mesmo com uma das legislações mais robustas do mundo na área, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho, ficando atrás apenas da China, Índia e Indonésia. O país também adota o Fator Acidentário Previdenciário (FAP), que mede o desempenho das empresas em relação à prevenção de acidentes. “Muitos desses acidentes ocorrem por falhas na implementação de medidas de segurança, falta de treinamento adequado, negligência no uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e condições de trabalho perigosas”, destaca a gerente de Recursos Humanos da IBL Logística, Regilane Assunção.

Com sede em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, a IBL Logística, especializada no transporte de cargas dos setores farmacêutico, eletrônico e alimentício, tem investido fortemente na prevenção de acidentes. Entre as principais medidas adotadas estão a integração e treinamentos regulares para novos colaboradores, diálogos diários sobre segurança (DDS’s), além de campanhas de conscientização em datas estratégicas, para reforçar a questão. “Na integração, os profissionais recebem orientações sobre as regras de segurança, rotas de fuga e assistem a vídeos educativos sobre prevenção de acidentes. Além disso, as equipes de segurança e qualidade atuam de forma conjunta na identificação de riscos e na aplicação de treinamentos preventivos”, salienta.

O Grupo IBL, ao qual pertence a IBL Logística, conta com mais de 900 colaboradores diretos e cerca de mil profissionais agregados. As ações preventivas, segundo a gerente, trazem resultados expressivos. Até o momento, a empresa acumula 563 dias consecutivos sem acidentes de trabalho. O recorde anterior é de 947 dias sem qualquer ocorrência.

“Como gestores de RH, nosso papel na prevenção de acidentes vai além de simplesmente garantir que as normas sejam cumpridas. Precisamos cultivar uma cultura organizacional onde a segurança seja prioridade, promovendo treinamentos contínuos, incentivando a comunicação aberta sobre riscos e implementando práticas proativas que antecipem e mitiguem potenciais perigos”, ressalta Regilane.

Ela explica que os DDS’s são realizados diariamente com temas relacionados à segurança e, ao longo do ano, a empresa promove ao menos quatro campanhas temáticas, como a Blitz da Segurança do Trabalho, Abril Verde, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPAT) e, em especial no dia 27 de Julho, Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho, reforçando a importância de ações voltadas à questão.

Fonte¹: Smartlab – Retrato de Localidade – Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho

Sobre o Grupo IBL – O Grupo IBL é um operador logístico que, desde 1999, oferece soluções integradas para diferentes setores da economia. Presente em todos os modais, atua com operações inbound e outbound em pontos estratégicos do país. Sua matriz está localizada em Guarulhos (SP), e a empresa conta com 10 unidades operacionais distribuídas em Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), Itajaí (SC), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Brasília (DF), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG) e Sumaré (SP).

Além disso, mantém uma ampla rede de parceiros em todo o território nacional, garantindo capilaridade e eficiência nas operações. O Grupo IBL atua com foco nos segmentos farmacêutico, eletrônico, alimentício e no mercado internacional, por meio de soluções em transporte aéreo, rodoviário, fluvial e cabotagem. Com forte presença nos modais aéreo e rodoviário em todo o Brasil, oferece soluções seguras e integradas de ponta a ponta. Possui licenças e certificações como ISO, IBAMA, CETESB, ANVISA, SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade) e IBD, de acordo com as exigências específicas de cada operação.

