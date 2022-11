Brasil tem a maior probabilidade de vitória na Copa, segundo estudo da Serasa

O hexa vem? De acordo com análise da companhia, com base em machine learning, o país tem 20,9% de chance de erguer o caneco este ano

Para alegrar os corações brasileiros, o DataLab, laboratório de Inovação da Serasa Experian, criou um estudo com técnicas de machine learning que avalia que, de hoje até o início do campeonato, o Brasil tem 53,4% de chances de chegar à semifinal e 20,9% de ganhar a Copa deste ano. Confira no gráfico a seguir qual é a probabilidade de os países que mais ganharam copas nos últimos 40 anos levarem a taça em 2022:

O diretor do DataLab da Serasa Experian, Olivier Devaux, explica que o laboratório de dados nasceu pela necessidade de resolver problemas complexos para gerar novos produtos que alavanquem as técnicas de machine learning na companhia. “Esse tipo de desafio, como a produção do levantamento sobre a Copa, é um pouco do que nossos cientistas de dados enfrentam todos os dias dentro dos temas prioritários da empresa, como crédito, seguros e ESG. Além disso, o executivo conta que para obter os resultados deste estudo foi criado um modelo treinado com os três últimos ciclos de Copas. “Por meio de métodos de sistemas de recomendação, muito semelhantes às plataformas de streaming, por exemplo, usa para recomendar um filme a um usuário, montamos um sistema de machine learning que prevê, probabilisticamente, o resultado de cada partida entre dois países”.

E quem deve se classificar para o mata-mata?

Considerando os grupos em que cada uma dessas grandes cinco seleções está situada, o levantamento também trouxe registros das chances de classificação dessa fase para o ingresso no mata-mata. O Brasil possui a maior probabilidade do grupo G, de 97,48%. A Argentina, no grupo C, tem 96,1%. A França possui 93,4% no grupo D. A Espanha, 89,6% e a Alemanha, 69,6%, ambas inseridas no grupo E.

Fique por dentro das chances brasileiras em cada fase do campeonato:

Serasa Experian

A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as melhores ferramentas, nas quais são embarcadas as informações do maior bureau de crédito do país, que também inclui os dados do Cadastro Positivo. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio.

Constantemente orientada para soluções inovadoras, a Serasa Experian vem contribuindo para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia. Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br

Experian

A Experian é líder mundial em serviços de informação. Nos grandes momentos da vida – desde comprar um carro, passando por mandar seu filho para a faculdade, até a crescer o negócio se conectando com novos clientes – nós empoderamos consumidores e empresas a gerenciarem seus dados com confiança. Nós ajudamos as pessoas a tomarem o controle de suas vidas e acessarem serviços financeiros, os negócios a tomarem decisões mais inteligentes e prosperarem, os credores a emprestarem de forma mais responsável e as organizações a prevenirem fraude de identidade e crime.

Empregamos cerca de 20.600 pessoas em 43 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. A Experian plc está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.