Brayan Bremer que fez foto após fuga de presídio, é executado no Boas Novas

MANAUS – O detento do semi-aberto Brayan Bremer Quintelo Mota, de 24 anos, que ficou “famoso” nas redes sociais após postar fotos durante fuga do Instituto Penal Antônio Trindade, em 2017, foi assassinado a tiros neste domingo (4), no conjunto Boas Novas, Zona Norte de Manaus.

Segundo as autoridades, Brayan estaria em uma motocicleta, quando pistoleiros se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele. O ex-detento caiu na via, e foi socorrido por populares que trafegavam pelo local.

Bremer foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, no bairro Cidade Nova, mas já estava sem vida quando chegou à unidade de saúde.

A autoria e as motivações do crime ainda são desconhecidas pela polícia. O rapaz teria saído do sistema penitenciário há pouco tempo, onde cumpria pena por tráfico de drogas. A morte de Brayan Bremer deverá ser investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).