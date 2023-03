Briga e gritaria após o Jogo da Discórdia no BBB 23 marcam a madrugada

A reunião de condomínio desta segunda-feira, 27/3, rendeu! Após os brothers revelarem quem são as pessoas mais e menos importantes para elas dentro da casa, o fogo no parquinho se estendeu para a madrugada. Teve treta, longas conversas sobre a treta, sister chamando atenção de brother, chororô e revelações sobre o futuro de um possível casal fora do game.

Jogo da Discórdia

O caos começou no Jogo da Discórdia. Na dinâmica, cada brother revelou quem são as pessoas mais e menos importantes para elas na casa. Com choro, alfinetadas e até pedido de perdão ao vivo, a reunião de condomínio foi marcada por embates. Clique aqui para mais detalhes.

Aline Wirley e Gabriel Santana trocaram farpas, Bruna Griphao e Larissa criticaram Domitila Barros, Fred Nicácio expôs uma suposta contradição de Amanda, mas o que causou mesmo foi um comentário de Ricardo.

O biomédico afirmou que Amanda deveria ter dado a plaquinha de “maior decepção”, no Jogo da Discórdia anterior, para Cezar. O brother citou a vez em que o enfermeiro e Larissa ganharam a Prova do Anjo juntos, mas não deram a imunidade para ela. Atento ao que envolvia seu nome, Cezar ficou muito irritado.

Treta

Acabou a paz! Cezar e Ricardo voltaram a brigar após o Jogo da Discórdia. O enfermeiro, que não gostou do que Ricardo disse na dinâmica, disparou contra o biomédico:

“Achei muito sujo o que o Alface fez agora aqui (…) Você sabia qual foi a minha jogada. Nunca joguei com a Amanda. Nessa hora, minha prioridade sou eu aqui dentro”.

A briga ganhou outro tom quando Cezar aproveitou para expor que o biomédico havia dito que votaria em Aline Wirley. Ricardo não gostou de ter seu jogo exposto e prometeu colocar o rival no Paredão.

Ainda na sala, Amanda e Aline entraram na discussão, que rendeu ao longo da madrugada. Veja um trecho da treta:

A briga rendeu.

Com os ânimos exaltados, o que não faltou foi desabafo após a confusão. Cezar e Amanda disseram que Ricardo “está se achando o dono do jogo” após as informações trazidas por Larissa e Fred Nicácio.

“Ele que dita as peças, ele é o Big Boss agora. Para mim, ele está com ar de superioridade. Eu já estou engasgada…ele faz isso com todo mundo”, disse Amanda.

Fonte: G1