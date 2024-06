Briga entre caseiros termina em morte no ramal Água Branca na AM-010

MANAUS | Geber Albes da Silva, 40 anos, foi assassinado com pedradas e pauladas na região da cabeça na noite de quarta-feira, (5), em um sítio situado no Ramal Água Branca, no Km 32 da AM-010.





De acordo com a polícia, o mesmo que seria caseiro estava bebendo com um amigo quando em um certo momento tiveram um desentendimento vindo a vias de fato.

Francisco de Souza Lins, 40 anos, deu inicio às agressões e acabou matando Geber e logo em seguida fugiu. A polícia investiga o caso.

Por Correio da Amazônia