Brigadas federais do Prevfogo atuarão em municípios do Amazonas

Para evitar que os incêndios florestais atinjam o país com a mesma intensidade do ano passado, o governo federal autorizou, por meio da Portaria Ibama nº 60, publicada nesta sexta-feira (9) no Diário Oficial da União, a contratação de brigadas federais pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo. O Amazonas é um dos estados contemplados pela iniciativa.





A portaria permite a contratação temporária de brigadas federais compostas por brigadistas, chefes de brigada e chefes de esquadrão. Também autoriza o Prevfogo a contratar, pelo período de dois anos (prorrogável por mais um), uma brigada federal para o manejo integrado do fogo, formada por um brigadista chefe de brigada, dois brigadistas chefes de esquadrão e doze brigadistas, com foco na prevenção e no combate aos incêndios florestais.

Além do Amazonas, os estados que também contarão com o apoio das equipes são: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins.