Bruna Surfistinha é indiciada por maus-tratos a animais

A Polícia Civil de São Paulo indiciou Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, por maus-tratos a animais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o inquérito foi concluído e enviado à Justiça nesta terça-feira (25), que decidirá se ela responderá pelo crime. Em dezembro do ano passado, Bruna foi acusada de abandonar uma cachorra e três gatas em um apartamento. As investigações foram conduzidas pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).





Abandono e resgate dos animais

As denúncias ao DPPC surgiram após vizinhos reclamarem do cheiro forte de fezes e urina no prédio. A síndica informou que Bruna havia se mudado, deixando os animais no apartamento. Agentes da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações de Infrações contra o Meio Ambiente (DIICMA) resgataram os pets com o apoio das ONGs Lar Promessa Fiel e Perfeitos e Especiais. Vídeos divulgados pela ativista Luisa Mell mostraram as condições precárias em que os animais estavam.

Consequências legais e defesa de Bruna Surfistinha

Caso condenada, Raquel Pacheco pode enfrentar pena de detenção de três meses a um ano, além de multa, conforme a legislação de crimes ambientais. Bruna alegou em vídeo que estava sendo impedida de acessar o imóvel devido a uma dívida de aluguel e que os animais não foram abandonados, pois ela os visitava frequentemente. Segundo seu advogado, Luiz Carlos Pileggi Costa, a história foi manipulada e distorcida, e os pets foram bem cuidados dentro das limitações.

Pronunciamento de Bruna e resgate dos animais

Em vídeo, Bruna afirmou que a cachorra foi levada para a ONG Promessa Fiel e que ela visitava o apartamento regularmente para cuidar dos animais, apesar de dificuldades financeiras e falta de energia elétrica no local. O advogado de Bruna ressaltou que os animais estavam saudáveis e que a acusação foi usada como pressão para desocupação do imóvel.

