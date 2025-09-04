Bruno Henrique é suspenso por 12 jogos por conduta antidesportiva

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi suspenso por 12 partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado nesta quinta-feira (5). Ele foi punido por conduta contrária à ética desportiva ao forçar um cartão amarelo em partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, supostamente para favorecer apostadores. A decisão ainda cabe recurso.





Por 4 votos a 1, os auditores do STJD consideraram que o jogador infringiu o artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele foi multado em R$ 60 mil, mas absolvido da acusação de manipulação deliberada de resultado (art. 243).

O Flamengo já confirmou que recorrerá e pedirá efeito suspensivo, o que pode permitir que Bruno Henrique siga atuando até o novo julgamento no Pleno do STJD.

O jogador participou da sessão por videoconferência, declarou-se inocente e foi representado por seu advogado e por membros do departamento jurídico do clube.

A Procuradoria também denunciou outros quatro atletas amadores, entre eles o irmão de Bruno Henrique, por envolvimento no mesmo caso.

Fonte: ge