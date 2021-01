Butantan pede uso emergencial da CoronaVac à Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira que recebeu o pedido para uso emergencial no país da CoronaVac, potencial vacina contra Covid-19 do laboratório chinês Sinovac, feito pelo Instituto Butantan, responsável pelos testes com o imunizante no Brasil.

“A meta da Anvisa é fazer a análise do uso emergencial em até 10 dias, descontando eventual tempo que o processo possa ficar pendente de informações, a serem apresentadas pelo laboratório”, afirmou a Anvisa em nota.

Também em nota, o Butantan confirmou que deu entrada no pedido, afirmando que foi feito às 9h34 desta sexta-feira e reiterando também o prazo dado pela Anvisa de 10 dias para uma análise.

Na véspera, o Butantan anunciou que a CoronaVac teve eficácia de 78% na prevenção da Covid-19 em estudo clínico de Fase 3 feito no Brasil e que mostrou ser 100% eficaz contra casos graves e moderados da doença.

A solicitação do Butantan à Anvisa faz da CoronaVac a primeira vacina contra Covid-19 a ter o pedido para uso emergencial feito no Brasil.

UOL