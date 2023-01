Cachorro ‘foge’ para ir ao bar: “Chegou igual cliente”

O cachorro chamado ‘Dengoso’, que viralizou na web ao fugir de casa para ir a estabelecimentos de Anápolis, a 55 km de Goiânia, também conseguiu provar seu charme aos clientes de um dos bares da cidade.

Dengoso viralizou na web após seu tutor, Weder Mendes Lima, mostrar o momento em que ele busca o cão no estabelecimento durante a madrugada.

Bruna, que tem um estúdio de dança no andar de cima do bar de seu pai, conta que o animal vai até o bar, e consequentemente até o estúdio, desde que foi adotado por Weder.

A empresária é filha do dono de um dos locais que o animal sempre marca presença, e contou que o cachorro age “como se fosse um cliente”.

Segundo ela, Dengoso já conquistou todos os clientes e até funcionários do local, “que sempre o recebem com muito carinho, o pegam no colo e o deixam à vontade no bar”.

“Ele chega igual cliente, senta nos sofás, vai para o caixa, na mesma hora ele está perto do show, participa de tudo que tem no bar”, contou Bruna à TV Anhanguera.

“Muitos clientes já conhecem quando ele chega, tiram fotos e marcam ele pelo Instagram”, acrescentou.

Nos registros publicados nas redes sociais, Weder brinca com a situação e diz que o animal “vai ter que morar no bar”, devido a frequência em que o cachorro vai ao estabelecimento.

