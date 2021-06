Cadáver é encontrado amarrado em ramal no Puraquequara

MANAUS – Um corpo do sexo masculino, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, (7), no ramal 14, bairro Puraquequara, zona Leste de Manaus. Policiais militares foram acionados para o local e ao chegarem na área, acabaram se deparando com o cadáver enrolado em um lençol vermelho.

A polícia foi acionada por moradores do local que nas primeiras horas da manhã, passavam pelo local e acabaram se deparando com o cadáver humano. A vítima estava com as pernas amarradas com fios e trajava uma bermuda florida e camisa preta. O corpo foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML). A polícia deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia