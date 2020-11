Cadáver é encontrado boiando em Igarapé no Japiim

MANAUS – Um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando no igarapé do 40, na tarde de domingo (8). O igarapé fica na rua Marginal do 40, bairro Japiim, por detrás de um shopping center que fica na zona sul de Manaus.

De acordo com o tenente Ruy Vasconcelos, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição foi acionada por volta das 16h.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para ajudar na retirada do corpo do meio líquido. Logo após a retirada, o perito do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC), não conseguiu afirmar a causa da morte.

Toda a movimentação dos bombeiros e dos peritos foram acompanhadas pelos moradores da redondeza, que se aglomeram nas margens do igarapé.