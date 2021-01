Cadáver é encontrado dentro de bueiro com as mãos decepadas – Imagens fortes

MANAUS – Um crime brutal foi registrado na manhã deste domingo, (24), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de de Manaus. Por volta das 07hs30min, moradores do bairro passavam pela rua Malvarisco, quando sentiram um forte odor vindo de um bueiro. Curiosos foram até o local e acabaram se deparando com um cadáver do sexo masculino.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, foi acionado para o local e retirou do local o corpo. Ao retirarem a vítima, foi verificado que o corpo estava sem as mãos. Por conta do estado de decomposição, não foi possível verificar as causas da morte. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação