Cadeirante anuncia assalto em bilhete e segura réplica de arma com os pés

BRASIL – Uma tentativa de assalto ocorrida na segunda-feira (25), em Canela, no Rio Grande do Sul, tem chamado atenção de usuários de redes sociais. Um vídeo de câmera de segurança de uma loja registrou o momento em que um homem numa cadeira motorizada anuncia um assalto, usando uma réplica de arma de fogo que ele segura com os pés. Sem conseguir falar, ele entregou um bilhete para a vítima, mandando que “passasse tudo”.

A imprensa local informou que este episódio foi registrado numa joalheria localizada na Rua Júlio de Castilhos. De acordo com o “Jornal NH”, diário de notícias de Novo Hamburgo, o assaltante não conseguiria movimentar os braços por ter paralisia cerebral. Além disso, o suspeito seria mudo.

No estabelecimento, o anúncio do assalto foi feito por meio de um bilhete com a seguinte ordem: “Passa tudo. Não chama atenção”. O homem entregou a mensagem para a vítima usando os pés, enquanto a arma ainda estava guardada na cadeira de rodas.

Testemunhas acionaram a Brigada Militar, que conduziu o jovem até a Delegacia de Canela, onde ele conseguiu expor sua versão dos acontecimentos com a ajuda de um parente. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o ocorrido.

