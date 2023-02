Caio André reforça compromisso entre casas legislativas na abertura dos trabalhos

Na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) com a leitura da Mensagem Anual, nesta quinta-feira (02/02), o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), reforçou o compromisso entre as casas legislativas para promover melhorias que atendam diretamente à população.

A solenidade também marcou a leitura da Mensagem Anual realizada pelo governador Wilson Lima (União Brasil), seguida da entrega do Título de Cidadão Amazonense para o chefe do Executivo Estadual. A sessão especial foi de autoria da deputada estadual Alessandra Campelo (PSC), concedida por meio da Lei nº 4.965/2019.

O presidente da Casa Municipal, vereador Caio André, destacou a importância do início das atividades do parlamento estadual para o povo amazonense.

“O início dos trabalhos legislativos marca justamente o sentimento que a sociedade amazonense tem em relação ao poder político, e o Poder Legislativo exprime isso fiscalizando, fazendo indicações, requerendo ações do Poder Executivo e quando isso acontece de forma harmoniosa como tem acontecido, só quem ganha é a população”, disse o vereador Caio André.

O parlamentar também falou do compromisso em manter a parceria com a ALE-AM para colocar em prática projetos, que segundo ele, resultarão em melhores serviços para a sociedade.

“Tenho convicção de que, com a recondução do presidente Roberto Cidade à frente do legislativo estadual e a nossa chegada, nossos projetos vão ser colocados em prática e as casas legislativas conseguirão empregar à população melhores serviços e mais leis que tragam de volta à população aquilo que eles mais anseiam que é a melhoria de suas vidas”, afirmou o presidente da CMM.