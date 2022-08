Caixa: gestão de Eduardo Braga resultou em prejuízos de R$ 2,8 bilhões ao Amazonas

Entre 2005 e 2010, durante o mandato de Eduardo Braga como governador, o Amazonas perdeu R$ 2,8 bilhões em investimentos para infraestrutura. O montante é referente a projetos que beneficiariam diretamente a população e que seriam parcialmente financiados por fontes federais.

É o que indica o Portal de Acompanhamento de Operações da Caixa Econômica Federal, responsável por intermediar as transferências da União.

As operações de financiamento foram descontinuadas por motivos como: ausência da apresentação de documentos exigidos pelos tomadores, perda de prazo e não cumprimento dos requisitos legais.

Obras esquecidas

Os projetos de infraestrutura seriam executados em Manaus. Na lista constam carta consulta/proposta, análise de risco, negociação, governança interna, governança externa, disponibilidade orçamentária, contratação, execução e pagamento.

Em 2003, por exemplo, nem uma das seis obras do descritivo sequer passou para a segunda fase. Entre elas, estava o conjunto Rduardo Braga, que previa a construção de 7500 unidades habitacionais.

Monotrilho

A obra mais cara do catálogo data de 2010, com investimento total de R$ 1,46 bilhão, sendo R$ 600 mil, financiados a partir do Pro-Transporte. Trata-se da implantação do Monotrilho Trecho Norte – Centro, um projeto de mobilidade urbana que beneficiaria integralmente a população da capital, e cujo projeto foi concebido para atender à demanda da Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, e que teve como uma das cidades escolhidas para acolher os jogos de futebol, Manaus.

Braga, por sua vez não confirma as perdas. “Até o dia 31 de março de 2010, a gestão de Eduardo Braga não perdeu prazo para a entrega de projetos”, informou a assessoria do hoje candidato ao governo do Amazonas.

Veja os contratos da gestão Eduardo Braga: