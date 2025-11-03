CAIXA inicia renegociação de contratos em atraso do novo FIES

São elegíveis contratos formalizados a partir de 2018 e inadimplentes a mais de 90 dias; adesão é realizada de forma digital pelo site ou App FIES CAIXA





A CAIXA inicia, nesta segunda-feira (3), a renegociação dos contratos do Novo FIES formalizados a partir de 2018. A adesão pode ser realizada até 31 de dezembro de 2026, pelo aplicativo FIES CAIXA ou pelo portal SIFES, na opção “Contrato FIES > Renegociação Novo FIES”, disponível em dias úteis, das 9h às 19h.

O download do aplicativo pode ser realizado gratuitamente nas plataformas Android e iOS. ​Podem aderir à renegociação os estudantes com contratos do Novo FIES formalizados a partir de 2018 e que em 31 de julho de 2025 estejam em fase de amortização, com inadimplência superior a 90 dias. A medida foi autorizada pela Resolução MEC nº 64/2025.

As condições para renegociação serão facilitadas e incluem parcelamento em até 180 meses, desconto de 100% nos juros e multas por atraso, valor mínimo da parcela de amortização de R$ 200,00 (exceto quando o saldo devedor for inferior), além da exclusão dos valores de coparticipação com as instituições de ensino superior (IES), que devem ser negociados diretamente com a faculdade.

Estudantes que tiveram seus contratos assinados com fiador precisam comparecer a uma agência do banco e apresentar a seguinte documentação: RG e CPF (para os casados, do cônjuge também), comprovante de endereço do tomador e do fiador, além de comprovante de renda do fiador.

Mais informações sobre o FIES podem ser conferidas no site da CAIXA.​