Caixa Seguridade lucra mais de R$ 1 bi e aprova R$ 930 mi em dividendos no 1T25

A Caixa Seguridade apresentou, na terça-feira (06), Lucro Líquido Gerencial de mais de R$ 1 bilhão no primeiro trimestre de 2025, crescimento de 9,2% em relação ao resultado do mesmo período de 2024. Na visão contábil, a Companhia auferiu um lucro líquido de mais de R$ 1 bilhão no período, aumento de 22,8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado.





Ainda na terça-feira (06), o Conselho de Administração da Companhia aprovou o pagamento de R$ 930 milhões em dividendos, montante equivalente a 92,1% do lucro líquido ajustado do primeiro trimestre, com pagamento previsto para 15 de agosto de 2025.

No desempenho comercial da Companhia, foram emitidos R$ 2,3 bilhões em prêmios no segmento de seguros no primeiro trimestre de 2025, com destaque para o crescimento dos ramos Habitacional (+12,4%), Residencial (+26,5%) e Assistência (+52,6%).

No ramo habitacional, a performance reflete o crescimento da carteira de crédito imobiliário na CAIXA, enquanto no ramo residencial, o volume de R$ 267,8 milhões em prêmios emitidos representou o recorde pelo quarto trimestre consecutivo.

No segmento de acumulação, as contribuições de previdência do primeiro trimestre de 2025 apresentaram crescimento de 8,5% em relação ao mesmo período de 2024, contribuindo para o montante de R$ 179 bilhões em reservas, um aumento de 12,1% em 12 meses.

No trimestre, foram promovidas melhorias no produto, como a aceitação de aplicações em previdência como garantia para crédito pessoa física na CAIXA, a disponibilização de nova família de fundos para clientes private, incluindo opções mais sofisticadas para atender às necessidades específicas deste público, e a reformulação do Prev Mulher, com possibilidade de contratação por mulheres transgênero e a inclusão da Assistência Apoio Mulher.

As cartas de crédito de Consórcio comercializadas, no volume de R$ 5,5 bilhões no primeiro trimestre de 2025, representaram um crescimento de 37,8% em relação ao mesmo período de 2024, com destaque para as cartas de crédito de imóveis, que representaram 73,5% do total, com apresentaram crescimento de 50,7% entre os períodos.

O estoque de cartas atingiu o montante de R$ 36,6 bilhões, que resultou em uma receita com taxas de administração de R$ 259,6 milhões no período, crescimento de 34,3% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

Os recursos arrecadados de Capitalização registraram o maior montante trimestral histórico de R$ 423 milhões no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 8,7% em relação ao mesmo período de 2024, com destaque para o desempenho da modalidade de pagamento mensal, que apresentou crescimento de 55,5% entre os períodos.

O desempenho do segmento é resultado da estratégia de comercialização da modalidade de pagamento mensal, que exige menor necessidade de provisionamento de resgate. Essa abordagem resultou em uma melhoria significativa na margem operacional, que registrou um crescimento de 30,7% entre os períodos.

O Programa Time de Vendas, uma importante ferramenta para incentivo nas vendas dos produtos da Caixa Seguridade, finalizou o primeiro trimestre de 2025 com um alto índice de parceiros e empregados habilitados, 4.198 e 23.309, respectivamente. O engajamento promovido pela ferramenta no resultado do segmento dos Negócios de Distribuição somou R$ 614,6 milhões no primeiro trimestre de 2025, crescimento de 13,1% em relação ao mesmo período de 2024. Deste total, seguros representaram 64%, das receitas e os produtos de acumulação responderam por 36% do total de receitas.

O resultado financeiro do primeiro trimestre de 2025, na visão agrupada, que considera o efeito de todas as participações na proporção devida à Caixa Seguridade, apresentou crescimento em relação ao mesmo período de 2024, efeito do aumento da taxa SELIC e melhoria de desempenho da carteira em relação ao CDI, representando 30,5% do lucro líquido do período, tendo a Caixa Vida e Previdência como a participação mais relevante, respondendo por 53,7% do resultado financeiro.

Comentários sobre Destaques:

Em 25 de março, foi concluída a Oferta Pública Secundária de Ações Ordinárias da Caixa Seguridade. Através do Follow-on bem-sucedido, a Companhia passou a cumprir o percentual mínimo de 20% de ações em circulação, atendendo a todos os requisitos do regulamento do segmento Novo Mercado da B3.

Em consonância com o Plano de Sustentabilidade 2024-2025, Estratégico Institucional e o compromisso contínuo com práticas empresariais responsáveis, a Caixa Seguridade implementou novas iniciativas sobre o tema no primeiro trimestre de 2025. Essas ações visam fortalecer a integração de processos sustentáveis em todas as operações, promovendo uma economia inclusiva e de baixa emissão de carbono.

A companhia adquiriu créditos de carbono que garantem a compensação de 3 anos de emissões da Holding e Corretora. Por fim, a entrada no índice ICO2 da B3 reforça o comprometimento da Caixa Seguridade com a eficiência na emissão de Gases de Efeito Estufa e na adoção de práticas de gestão que conduzam a uma maior eficiência nessas emissões.