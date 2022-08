Caixa tem R$ 24 bilhões esquecidos em cotas do PIS/Pasep

A Caixa Econômica Federal reforça a disponibilidade de mais de R$ 24,6 bilhões nas cotas do PIS/Pasep. Os valores são destinados aos trabalhadores do serviço público ou com carteira assinada que estiveram em exercício entre os anos de 1971 e 1988, e que ainda não realizaram o saque. Para obter o recurso, a maneira mais simples é acessar o app FGTS. A outra forma é se dirigir a uma agência da Caixa e solicitar o valor.

Para o trabalhador que não possui o app do FGTS, mas possui outros aplicativos disponibilizados pela Caixa, basta baixá-lo e acessar com a mesma senha utilizada para os outros serviços.

Os recursos também estão disponíveis para trabalhadores que já faleceram. Nesse caso, o solicitante também segue os mesmos passos, só que deve apresentar o próprio documento (o do beneficiário) no aplicativo ou na agência do banco.

Fonte: EM