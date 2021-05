A Prefeitura de Fonte Boa (a 680 quilômetros de Manaus) vai tirar mais de R$ 2 milhões dos cofres para a aquisição de caixões e serviços funerários. A lista inclui preparação de corpos para translado entre Manaus e Fonte Boa/AM.

O montante será dividido entre duas empresas. A Maria de Fátima Rodrigues-ME ficará com R$1,7 milhão e a Crispim Dias – ME com R$ 753,6 mil.

Os serviços irão atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.