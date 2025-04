Câmara Municipal de Manaus recebe visita do embaixador da Itália

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) recebeu, na manhã desta quarta-feira (9 de abril), a visita do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese. A recepção foi marcada por uma solenidade no memorial da Casa Legislativa, onde o diplomata foi homenageado com uma placa honrosa.





A visita do embaixador foi realizada a partir de uma propositura do vereador João Carlos (Republicanos), presidente da 24ª Comissão de Turismo e Relações Internacionais da CMM, que destacou a importância da presença do embaixador em Manaus.

“É uma honra receber o embaixador Alessandro Cortese. Ele compreende o valor de uma Casa Legislativa, por sua trajetória no parlamento italiano. Essa visita nos permite abrir portas para futuras parcerias, que certamente trarão benefícios para a nossa cidade, especialmente no desenvolvimento sustentável e na preservação da floresta amazônica”, afirmou o parlamentar.

A vereadora Professora Jacqueline (União Brasil), que integra a Comissão, também esteve presente, assim como o vice-presidente da CMM, vereador Jander Lobato (PSD).

Durante sua passagem pela sede do Legislativo municipal, o embaixador conheceu o Plenário Adriano Jorge, espaço onde ocorrem as principais deliberações da Câmara, e conversou com o presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), e demais parlamentares.

O presidente da CMM, David Reis (Avante), conversou com o embaixador e reforçou a importância da integração para o fortalecimento de futuras parcerias. “Esta visita fortalece os laços diplomáticos e culturais entre Manaus e a Itália, além de abrir portas para futuras parcerias nas áreas de educação, cultura e desenvolvimento”, destacou o presidente da CMM.

O embaixador Alessandro Cortese falou sobre a relevância do encontro e demonstrou entusiasmo com as possibilidades de cooperação entre Itália e Amazonas.

“Esta é minha primeira visita oficial a Manaus, e fico muito impressionado com a acolhida da Câmara, com sua arquitetura moderna e com a música, especialmente a apresentação de óperas italianas. A Amazônia tem um potencial enorme para o desenvolvimento de parcerias em diversas áreas”, declarou.

O embaixador ressaltou ainda a presença expressiva da comunidade italiana na capital amazonense, estimada em mais de mil cidadãos com passaporte italiano. Para ele, isso representa uma base sólida para o estreitamento das relações econômicas, políticas e culturais entre os dois países.

Alessandro Cortese também destacou o papel da Amazônia nas pautas ambientais globais, especialmente com a aproximação da COP30, onde temas como a preservação da floresta e o uso de energias alternativas estarão em destaque.

“A Itália será ativa na COP30. Temos grande interesse em contribuir com soluções para a conservação da Amazônia, mas também enxergamos oportunidades econômicas relevantes”, afirmou.

Ao final da cerimônia, o vereador João Carlos (Republicanos) agradeceu a presença do embaixador e reforçou o compromisso da Câmara com o fortalecimento das relações internacionais.

“Com diálogo, respeito e cooperação, podemos construir uma Manaus mais conectada com o mundo e mais preparada para os desafios do futuro”, concluiu.