Caminhada da saúde do TCE-AM reúne mais de 200 pessoas na Avenida Coronel Teixeira

Mais de 200 pessoas participaram, neste domingo (14), da caminhada em prol da saúde realizada pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), na avenida Coronel Teixeira, na orla da Praia da Ponta Negra.





A caminhada foi organizada pela Diretoria de Saúde da Corte de Contas e teve como objetivo, entre outros, o incentivo à adoção de hábitos saudáveis, a promoção da interação social e a conscientização sobre temas como saúde ocupacional, saúde bucal e saúde mental.

Além disso, foi também uma oportunidade para os participantes conhecerem os diversos serviços de saúde oferecidos aos servidores do tribunal.

Segundo o diretor de saúde do TCE-AM, o cardiologista João Marcos Bemfica, o evento teve como objetivo central conscientizar os servidores, suas famílias e a população em geral quanto aos hábitos saudáveis em prol da qualidade de vida e saúde.

“Esse evento foi pensado em alusão ao Dia Mundial da Saúde e para darmos sequência às ações de promoção da saúde e prevenção de doenças entre os servidores do TCE e a sociedade em geral. Houve uma adesão dos servidores e, mais do que isso, das famílias”, disse.

Entre os servidores que participaram do evento estavam o procurador do Ministério Público de Contas (MPC), Ruy Marcelo Alencar, o secretário geral de Administração do TCE-AM, Antônio Rosa Júnior, e o secretário de Inteligência do Tribunal, Sérgio Fontes.

No local, foram realizados serviços de aferição de pressão arterial, medição de glicemia, exame de bioimpedância distribuição de panfletos com dicas de saúde, aula de alongamento, dança e preparação física.

